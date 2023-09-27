Липецкий футбольный клуб «Металлург» снова будет тренировать Сергей Машнин

Исполняющим обязанности главного тренера липецкого футбольного клуба «Металлург» назначен Сергей Машнин. Об этом сообщили пресс-служба клуба. Господин Машнин будет тренировать липчан до конца первой части сезона, уточнили там.

На этом посту Сергей Машнин сменил Сергея Первушина, который покинул клуб по соглашению сторон 22 сентября. Бывший наставник обанкротившегося клуба Российской премьер лиги «Тамбова» господин Первушин тренировал «Металлург» с конца июня 2022 года, при нем команда впервые вылетела фактически в третью лигу. После реформы чемпионата клуб играет в дивизионе «Б» Второй лиги. Его члены, в том числе белгородский «Салют» и курский «Авангард», подняться в Первую лигу не могут, на это претендуют только команды дивизиона «А». По итогам 11 туров «Металлург» занимает шестое место из десяти.

Сергею Машнину 56 лет. Он родился в Липецке. Учился в местной футбольной академии. Как футболист выступал за клубы низших лиг, в начале карьеру провел несколько матчей за молодежку московского «Локомотива». Играл за челябинский «Локомотив», барнаульское «Динамо», курганское «Торпедо», липецкий «Металлург», елецкий «Локомотив» и тамбовский «Спартак». С 2003 года на разных должностях работал «Металлурге», в основном в тренерском штабе.

Ранее сменилась администрация клуба. В августе с поста гендиректора ушел Сергей Ветров. Он руководил клубом с июня 2022 года. Сергею Ветрову ставили задачу вернуть «Металлург» в Первую лигу в сезоне 2023/24. Кандидатом на пост гендиректора назывался футболист Денис Жуковский. На сайте «Металлурга» до сих пор не указано, кто занимает эту должность.

Главным достижением «Металлурга» под руководством Сергея Машнина стал выход в Футбольную национальную лигу (сейчас — Первая лига). Но в первом же сезоне (2021/22) клуб вылетел из чемпионата. После этого господин Машнин покинул пост.

О главном успехе липецкой команды читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Металлург" наковал на ФНЛ».

Александр Прытков

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