Руководитель липецкого ФК «Металлург» Сергей Ветров ушел в отставку

В Липецке уволен генеральный директор футбольного клуба «Металлург» Сергей Ветров, сообщает Gorod.48 со ссылкой на руководителя управления по физкультуре и спорту облправительства Михаила Маринина. «Металлург» сейчас играет во второй лиге России, хотя ранее он выходил в первую — Футбольную национальную лигу.

По данным издания, чиновник не стал комментировать причины ухода гендиректора и кандидатуру его возможного преемника.

Сергей Ветров родился 28 августа 1984 года, в 2006 году окончил Липецкий государственный технический университет. Руководил в Липецке с момента основания местным спортивным центром «Green Hill».

Господин Ветров был назначен гендиректором клуба в июне 2022 года, в правительстве региона тогда поставили перед клубом задачу вернуться на прежние позиции в ФНЛ к сезону 2023/24 году. Тогда же новым главным тренером «Металлурга» был назначен Сергей Первушин, который наиболее известен болельщикам по продолжительной работе в ФК «Тамбов».

Сергей Калашников

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