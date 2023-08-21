Гендиректором липецкого ФК «Металлург» может стать Денис Жуковский

Спортсменам липецкого футбольного клуба (ФК) «Металлург», играющего во втором дивизионе России, утром 21 августа представили нового генерального директора — 43-летнего Дениса Жуковского, сообщило местное издание Gorod48.

Господин Жуковский ранее занимал должность директора и главного тренера футбольного клуба «Елец», за который выступал с 1997 по 2002 год. С 2003-го по 2008-й он играл в составе «Металлурга». В 2009-м отметился в воронежском «Факеле». Последним клубом спортсмена стал саратовский «Сокол». Летом 2010 года он получил разрыв крестообразных связок, после чего решил завершить карьеру игрока.

В пресс-службе правительстве региона пока не подтвердили «Ъ-Черноземье» это назначение, завив, что место гендиреткора клуба «вакантное».

В пресс-службе «Металлурга» сегодня сообщили, что спортивным директором клуба стал Андрей Овчинников. По данным клуба, он отыграл за липецкую команду 15 сезонов, «фактически стал наставником» для всех товарищей по мячу. После завершения карьеры игрока работал в «Металлурге-М» с молодыми спортсменами.

«Обязательно настроим взаимодействие с болельщиками и для того, чтобы футбольные матчи посещало как можно больше любителей футбола, вход на все домашние игры Кубка России будет бесплатным»,— прокомментировал назначение Андрей Овчинников, которого цитирует пресс-служба

Перед клубом стоит задача возвращения в Футбольную национальную лигу, заключили в пресс-службе «Металлурга».

Ранее гендиректором «Металлурга» был Сергей Ветров, о его увольнении стало известно в начале августа. Причины ухода господина Ветрова не называются.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте