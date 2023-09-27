Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петиция о закрытии консульства РФ на Аландских островах будет передана в парламент Финляндии

В Финляндии инициатива о закрытии консульства РФ будет передана в парламент

Гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах набрала 50 тыс. подписей и теперь будет передана в парламент Финляндии. Президент Саули Ниинистё ранее не исключал, что будет принято соответствующее решение.

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив. Автономия в составе Финляндии, населенная аландскими шведами и имеющая особый демилитаризованный статус.

Петиция опубликована на официальном сайте гражданских инициатив. По данным на утро 27 сентября, она набрала 50 222 подписи. Петиция появилась в начале апреля 2023 года после вступления Финляндии в НАТО. Ее авторы считают, что консульство «ограничивает и ставит под угрозу безопасность» Финляндии, учитывая ее членство в Североатлантическом альянсе.

Саули Ниинистё в конце апреля не поддерживал идею закрытия консульства, однако в июле, отвечая на вопрос о возможности такого решения, сказал: «Посмотрим». Россия в июле запретила работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге из-за «конфронтационной антироссийской политики», решение вступит в силу в начале октября. Таким образом в РФ останется только одно диппредставительство Финляндии — посольство в Москве. У РФ будет действовать две дипмиссии в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...