Петиция о закрытии консульства РФ на Аландских островах будет передана в парламент Финляндии

Гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах набрала 50 тыс. подписей и теперь будет передана в парламент Финляндии. Президент Саули Ниинистё ранее не исключал, что будет принято соответствующее решение.

Аландские острова — архипелаг в Балтийском море на входе в Ботнический залив. Автономия в составе Финляндии, населенная аландскими шведами и имеющая особый демилитаризованный статус.

Петиция опубликована на официальном сайте гражданских инициатив. По данным на утро 27 сентября, она набрала 50 222 подписи. Петиция появилась в начале апреля 2023 года после вступления Финляндии в НАТО. Ее авторы считают, что консульство «ограничивает и ставит под угрозу безопасность» Финляндии, учитывая ее членство в Североатлантическом альянсе.

Саули Ниинистё в конце апреля не поддерживал идею закрытия консульства, однако в июле, отвечая на вопрос о возможности такого решения, сказал: «Посмотрим». Россия в июле запретила работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге из-за «конфронтационной антироссийской политики», решение вступит в силу в начале октября. Таким образом в РФ останется только одно диппредставительство Финляндии — посольство в Москве. У РФ будет действовать две дипмиссии в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.

Леонид Уварчев