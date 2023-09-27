В Воронеже старинный «Дом губернатора» за 150,5 млн рублей обновит местное РСУ-55

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на реставрациию с приспособлением для современного использования здания, известного как «Дом народных организаций» или «Дом губернатора». Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Здание на пересечении нынешних проспекта Революции и улицы Чайковского было построено в Воронеже в конце XVIII века. В 1792 году дом перешел к губернатору Осипу Хорвату. При отъезде из города в 1795 году он продал его в казну. До 1917 года дом был официальной резиденцией воронежских губернаторов. После февральской революции особняк стал Домом народных организаций. В 1920-е часть здания была отдана под Дом крестьянина, а часть — под партийную школу, где учился писатель Андрей Платонов. С 1934 года в доме располагались областная публичная библиотека и музей изящных искусств. После Великой Отечественной войны и восстановления здания здесь работала газета «Молодой коммунар». Сейчас в здании располагаются выставочные залы областного художественного музея имени Крамского и фонды областного краеведческого музея.

Подрядчиком стало местное ООО «РСУ-55», у которого есть необходимая для работ лицензия Минкульта РФ. Реставрация должна быть завершена в декабре. Контракт был подписан летом. В торгах на работы участвовали две компании. РСУ-55 не стало снижать цену в 150,5 млн руб., его неназываемый конкурент предложил 145,9 млн.

По данным Rusprofile, ООО «Ремонтно-строительное управление-55» зарегистрировано в Воронежской области в ноябре 2000 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 110 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 158,3 млн руб., чистая прибыль — 553 тыс. Годом ранее показатели были почти вдвое выше: 292,5 и 1,1 млн. Гендиректор и единственный владелец — Алексей Гамов.

С 2009 года компания получила 62 госконтракта на 4,6 млрд руб. Крупнейший заказчиком является управление строительной политики Воронежа, с которым РСУ-55 заключило восемь договоров на 1 млрд.

В начале года компания также получила контракт на реставрацию старейшего дома Воронежа за 126 млн руб. Обновить дом Гарденина, который планируется приспособить под музей эпохи Петра I, необходимо также к концу года.

О прежних проектах со старейшим зданием читайте в материале «Ъ-Черноземье» «На культуру рубля мало».

Иван Недокопов

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