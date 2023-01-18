Обновлением старейшего дома Воронежа за 126 млн рублей займется «Ремонтно-строительное управление-55»

ООО «Ремонтно-строительное управление-55» (РСУ) стало единственным участником торгов на обновление старейшего здания Воронежа — объекта культурного наследия федерального значения «Дом Гарденина». Это следует из аукционной документации.

РСУ-55 не стало снижать цену контракта в 126,16 млн руб. Компании предстоит до 15 декабря 2023 года разработать рабочую документацию, обновить здание, в том числе заменить инженерные сети, и благоустроить территорию.

По данным Kartoteka.ru, ООО «РСУ-55» зарегистрировано в Воронежской области в ноябре 2000 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 110 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка компании составила 292,5 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. Гендиректором и единственным владельцем является Алексей Гамов.

Власти проводили торги по реставрации дома Гарденина дважды. Изначально цена контракта составляла 126,21 млн руб., но еще до окончания приема заявок аукцион был отменен. Причины не сообщались.

Старейший дом Воронежа в первой половине XVIII века построил купец Потап Гарденин. Здание в разные годы использовалось как больничный корпус, воспитательный дом, богадельня и дом инвалидов. После революции был переоборудован в многоквартирный дом.

Уже в ХХI веке он был признан аварийным и в 2015 году расселен. В 2021 году власти заявили о планах организовать в доме музей, посвященный Петру I и его сподвижникам. Торги на разработку научно-проектной документации на реставрацию объекта тогда выиграло местное ООО «Зодчие Черноземья» за 8,8 млн руб. В том же году дом был передан из городской в областную собственность.

О том, что еще власти пытались сделать с домом Гарденина, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «На культуру рубля мало».

Александр Прытков

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