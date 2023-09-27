Иван Сафронов будет переведен в ИК в Норильске

Осужденный за госизмену на 22 года журналист Иван Сафронов перевезен в туберкулезную больницу ФСИН в Красноярске, сообщает «Ъ».

Ранее сообщалось, что Ивана Сафронова увезли из исправительной колонии ИК-7 под Красноярском. Его защита пыталась установить его местонахождение и причины перевода из колонии.

Как выяснилось, Ивана Сафронова планировалось отправить в Норильск в ИК-15. Однако с пересыльного пункта его направили в больницу, где у него взяли анализы крови, сделали ему ЭКГ и флюорографию.

Решение по делу Ивана Сафронова суд вынес год назад. Свою вину он не признал, связав арест с журналистской деятельностью. Апелляция подтвердила выводы суда первой инстанции.

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Анна Егорова