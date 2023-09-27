Bloomberg: спецслужбы США будут использовать аналог ChatGPT для сбора данных

Cпецслужбы США получат собственный инструмент для сбора и анализа данных из открытых источников, аналогичный чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в ЦРУ.

По данным агентства, сервис подготовят в скором времени, но точные сроки неизвестны. Им смогут воспользоваться все 18 ведомств, входящих в структуру американской разведки, включая ЦРУ и ФБР.

Как пишет Bloomberg, новый инструмент позволит установить первичный источник информации, а затем проанализировать ее гораздо быстрее, чем прежде. Это позволит, в частности, перейти к автоматическому обобщению данных.

Bloomberg отмечает, что разработка аналога ChatGPT — часть правительственной кампании по внедрению технологий искусственного интеллекта для конкуренции с Китаем. КНР может стать мировым лидером в этой области к 2030 году.

Лусине Баласян