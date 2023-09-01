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Коммерсантъ FM
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Код в помощь

Сбербанк и «Яндекс» создают аналоги GitHub Copilot

Сбербанк, представивший в этом году генеративную нейросеть GigaChat, разработал инструмент разработки и автодополнения кода GigaCode. Возможность создания сервиса для разработчиков на базе искусственного интеллекта (ИИ) рассматривает и «Яндекс». Участники рынка отмечают, что подобные инструменты пока способны дописывать лишь небольшие фрагменты кода. Результат генерации может совпадать с чужим кодом, но юристы не видят в этом рисков ни для владельца сервиса, ни для его пользователей.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сбербанк зарегистрировал в реестре Роспатента программу GigaCode / JARVIS, предназначенную, согласно описанию, для автодополнения и генерации кода на разных языках программирования и запросов с применением ИИ. Регистрация оформлена 8 августа, а 3 августа банк зарегистрировал домен gigacode.ru, на котором к моменту публикации располагалась страница входа в сервис JARVIS. В Сбербанке подтвердили “Ъ” создание программы. Сейчас сервисом пользуются несколько тысяч специалистов «Сбера», в ближайшие месяцы GigaCode будет доступен для внешних разработчиков.

Весной Сбербанк представил нейросеть GigaChat, способную генерировать фрагменты кода в ходе диалога с пользователем. GigaCode, как сказали в Сбербанке, «развивается параллельно с GigaChat и имеет ряд пересечений». Новый сервис может интегрироваться с популярными средами разработки: IntelliJ IDEA и PyCharm от JetBrains, Visual Studio Code от Microsoft и т. д.

Генеративную нейросеть YandexGPT в этом году представил и «Яндекс». В компании уточнили “Ъ”, что рассматривают создание продуктов для разработчиков, но сейчас сфокусированы на интеграции YandexGPT в сервисы для массовых пользователей.

Первым массовым сервисом генерации кода при помощи ИИ стал GitHub Copilot, представленный в 2021 году и основанный на продуктах OpenAI (разработчик ChatGPT). Владеющая GitHub Microsoft предоставляет доступ к сервису по подписке: $10 в месяц для частных лиц и $19 в месяц на пользователя — для организаций. Microsoft и OpenAI заблокировали в РФ доступ к GitHub Copilot и другим своим нейросетевым сервисам. В Сбербанке не уточнили условия доступа к GigaCode.

Существенное значение для разработчиков имеет скорость, с которой языковая модель способна сгенерировать код, «сейчас они с достаточной эффективностью пишут лишь несколько абзацев текста», говорит руководитель практики «Машинное обучение и искусственный интеллект» Axenix (экс-Accenture) Алексей Сергеев. Это, по его словам, делает инструменты пригодными для написания отдельных участков кода, методов и функций.

ML/AI архитектор Softline Digital Дмитрий Зборошенко видит интерес к инструментам генерации кода среди клиентов, но пока «нет возможности судить, насколько широко они уже используются». Такие продукты способны ускорить разработку, но их массовое внедрение увеличит порог вхождения в профессию, добавляет директор департамента разработки ПО компании «Рексофт» Николай Сокорнов: «Новичкам чаще всего поручают рутинные задачи — например, написать несколько раз кусок кода по образцу. Инструменты типа Copilot исключают потребность в таких действиях».

Брэд Смит, президент Microsoft, об ИИ 29 августа (цитата по ТАСС):
«Самая большая ошибка, которую люди могут совершить,— посчитать, что этот инструмент позволит людям перестать думать вообще».


В 2023 году Microsoft анонсировала новую версию GitHub Copilot, способную генерировать описания к предлагаемым правкам к проекту, и стала использовать бренд Copilot применительно к ИИ-функциям других своих продуктов — в частности, офисного пакета Microsoft 365. В это же время в США рассматривается иск против создателей сервиса со стороны группы лиц, на чьих работах была натренирована нейросеть, лежащая в основе GitHub Copilot.

Есть вероятность, что результат генерации будет повторять некогда написанный код, но будет ли это нарушением — вопрос, полагает юрист по интеллектуальной собственности Анастасия Сковпень: «Все зависит от того, сможет ли правообладатель доказать, что его произведение было в обучающих данных и что оно незаконно воспроизведено или переработано». Пока таких случаев не было, добавляет руководитель практики интеллектуальной собственности DRC Владимир Ожерельев: «Юридические риски владельца инструментов кодогенерации минимальны, и их, вероятно, будут активно использовать и крупные компании».

Юрий Литвиненко, Никита Королев

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