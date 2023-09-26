Верховный суд: для получения страховки нужно своевременно узнать о смерти застрахованного

Верховный суд РФ (ВС) вынес решение по спору страховой компании «Гелиос» с ООО «Траст» о выплате страхового возмещения за умершего заемщика.

Еще в 2012 году Азиатско-Тихоокеанский банк выдал Геннадию Матвееву кредит на 320 тыс. руб., жизнь заемщика была застрахована в СК «Гелиос». Господин Матвеев перестал вносить платежи, и в декабре 2014 года суд взыскал долг по иску банка. Добровольно это решение гражданин не исполнил, а кредитор обратился к приставам только в 2019 году, после чего уступил долг в пользу ООО «Траст». В июне 2021 года «Траст» сообщил «Гелиосу» о смерти заемщика и потребовал страховую выплату. Страховщик отказался платить, указав, что заемщик умер четыре года назад (в 2017 году) и сроки исковой давности прошли.

Но арбитражные суды взыскали в пользу «Траста» 223,9 тыс. руб. со страховой компании. Позднее «Гелиос» добился передачи дела в экономколлегию ВС, которая отменила решения судов.

В опубликованном сегодня, 26 сентября, определении ВС указывается, что страхователь или выгодоприобретатель обязаны уведомить страховщика о наступлении страхового случая незамедлительно с момента, когда им стало об этом известно. При этом, подчеркнул ВС, и банк, и компания могли узнать о смерти заемщика, «проявив должную степень осмотрительности, действуя разумно и добросовестно».

Однако зная о длительной просрочке по кредиту и неисполнении судебного решения, банк не предпринимал действий для выяснения причин такой просрочки и несколько лет не обращался к приставам за принудительным взысканием долга, отметил ВС. Компания «Траст», купив право требовать этот долг с гражданина, тоже долгое время не принимала никаких мер по выяснению ситуации, не обжаловала бездействие пристава и «лишь спустя 15 месяцев обнаружила, что должник умер задолго до возбуждения исполнительного производства», говорится в документе. Страховщик указывал, что такое поведение привело к обращению с иском с пропуском срока давности, но суды не оценили эти доводы, подчеркнула коллегия ВС. В связи с этим дело направлено на новое рассмотрение.

Анна Занина