Горсуд не стал отменять предыдущие решения в отношении ФК «Зенит»

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе прекращение дел в отношении ФК «Зенит» за организацию несанкционированного массового мероприятия (ст. 20.2.2. КоАП РФ) после празднования чемпионства. Ранее производства были закрыты Дзержинском и Октябрьским районными судами. Там посчитали, что клуб уже понес наказание по решению Петроградского райсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

«Санкт-Петербургский городской суд постановления районных судов оставил без изменений, жалобы без удовлетворения»,— сообщили в пресс-службе городских судов.

Дела были прекращены в августе, а за день до этого суд Петроградского района оштрафовал АО «ФК "Зенит"» на 300 тыс. рублей и еще на 60 тыс. руб. главу службы безопасности клуба Александра Румянцева. Позже, 11 сентября, Горсуд отменил штраф господину Румянцеву. Аналогичную жалобу на решение инстанции подал и клуб.

Как указано в полицейском протоколе, устроенные ФК «Зенит» гуляния 13 мая в честь празднования победы в чемпионате России по футболу «привели к нарушениям в движении пешеходов и транспортных средств, а также к повреждению газонов на общественной территории». В частности, в материалах дела говорится, что участники мероприятия вытоптали покров, а из-за горящих пиротехнических средств (фаеров, факелов-свечек), которые бросались на траву, газон был выжжен примерно в десяти местах.

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «Полиция стала соперником ФК "Зенит"».

Андрей Кучеров

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