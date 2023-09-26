Свердловским полицейским с января назначат дополнительные ежемесячные выплаты

В Свердловской области с января планируют ввести дополнительные ежемесячные выплаты в размере 10 тыс. руб. полицейским патрульно-постовой службы (ППС). Об этом порталу E1.ru сообщал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Также эту информацию он подтвердил в разговоре с «Ъ-Урал».

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«Правительство Свердловской области приняло решение с 1 января 2024 года доплачивать сотрудникам ППС, как и представителям службы участковых уполномоченных, 10 тыс. руб. ежемесячно»,— передает издание слова полковника Горелых. По его словам, с 1 октября повысятся оклады у работников всей системы МВД, в том числе и у сотрудников ППС, а их средняя зарплата будет составлять от 45 до 57 тыс. руб. Напомним, в Екатеринбурге дефицит сотрудников ППС достиг почти 50%.

Напомним, в регионе с 1 октября госслужащим поднимут оклады в 1,1 раза. Увеличатся зарплаты по воинским званиям военнослужащих, которые проходят службу по контракту и по призыву. Также будут увеличены оклады по должности и званиям сотрудников Росгвардии, полиции, ОВД, УИС, принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможни и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Полина Хабарова

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