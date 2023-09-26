В Екатеринбурге дефицит сотрудников ППС достиг почти 50% личного состава

В Екатеринбурге дефицит сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) достиг почти 50%. Об этом со ссылкой на источники пишет Е1.ru. По данным издания, штат полицейских сокращается, а новые сотрудники почти не приходят. При этом полгода назад нехватка полицейских ППС якобы была на уровне 30%.

Напомним, в марте начальник регионального ГУ МВД Александр Мешков заявил, что нехватка участковых уполномоченных полиции в Екатеринбурге превышает 20%, а по всей Свердловской области составляет приблизительно 12%. Тогда он отметил, что главная проблема — низкий заработок участковых.

В сентябре прошлого года депутаты гордумы Екатеринбурга приняли решение выделить из бюджета дополнительные средства на покупку квартир для участковых, чтобы они могли жить недалеко от места работы. Так они планировали восполнить нехватку штатной численности в подразделениях.

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