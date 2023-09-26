Ярославское правительство направит 1,2 млрд на повышение зарплат бюджетникам
В Ярославскую областную думу внесли пакет поправок в бюджет 2023 года, в рамках которого 1,2 млрд руб. направят на стимулирующие выплаты бюджетникам. Об этом сообщил на первом заседании Ярославской областной думы восьмого созыва губернатор Михаил Евраев.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
«Сегодня мы вносим очередной пакет поправок в бюджет 2023 года – примерно на 3 млрд руб. Практически вся эта сумма – собственные доходы региона. Более 1,2 млрд руб. направим на повышение фонда оплаты труда наших работников бюджетной сферы»,— рассказал Михаил Евраев.
По указу президента, с 1 августа на 10% увеличен фонд оплаты труда определенным категориям работников бюджетной сферы. По решению губернатора с 1 августа фонд оплаты труда вырос на 5% и у не вошедших в указ президента категорий. Как сообщает правительство области, прибавку в 5% получат все категории бюджетников, что составляет 60 тыс. человек. Повышение фондов оплаты труда направят на стимулирующие и премиальные выплаты. В начале года региональное правительство уже проиндексировало доходы работников бюджетной сферы на 4,6%.
«С 1 августа повышаем зарплату вновь. Исполняем президентские указы и увеличиваем на 10% выплаты врачам, учителям, работникам культуры и социальным работникам,— сообщал тогда Михаил Евраев.
Также губернатор на первом заседании облдумы сообщил, что в поправках в бюджет заложены средства на закупку зимней уборочной техники для районов области, на проект третьего моста через Волгу, на модернизацию станции водоочистки в Ростове и на замену автобусов в Рыбинске. Михаил Евраев отметил, что правительство начинает работу над бюджетом на следующий трехлетний период. До 1 ноября проект бюджета внесут на рассмотрение в думу.
«Вместе с депутатским корпусом нам предстоит серьезная работа над этим документом. Мы должны заложить как базовые затраты для обеспечения стабильности, так и основу для развития нашей экономики»,— подчеркнул глава региона.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор досрочно созвал облдуму, чтобы было больше времени на работу над бюджетом региона.