Ярославское правительство направит 1,2 млрд на повышение зарплат бюджетникам

В Ярославскую областную думу внесли пакет поправок в бюджет 2023 года, в рамках которого 1,2 млрд руб. направят на стимулирующие выплаты бюджетникам. Об этом сообщил на первом заседании Ярославской областной думы восьмого созыва губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Сегодня мы вносим очередной пакет поправок в бюджет 2023 года – примерно на 3 млрд руб. Практически вся эта сумма – собственные доходы региона. Более 1,2 млрд руб. направим на повышение фонда оплаты труда наших работников бюджетной сферы»,— рассказал Михаил Евраев.

По указу президента, с 1 августа на 10% увеличен фонд оплаты труда определенным категориям работников бюджетной сферы. По решению губернатора с 1 августа фонд оплаты труда вырос на 5% и у не вошедших в указ президента категорий. Как сообщает правительство области, прибавку в 5% получат все категории бюджетников, что составляет 60 тыс. человек. Повышение фондов оплаты труда направят на стимулирующие и премиальные выплаты. В начале года региональное правительство уже проиндексировало доходы работников бюджетной сферы на 4,6%.

«С 1 августа повышаем зарплату вновь. Исполняем президентские указы и увеличиваем на 10% выплаты врачам, учителям, работникам культуры и социальным работникам,— сообщал тогда Михаил Евраев.

Также губернатор на первом заседании облдумы сообщил, что в поправках в бюджет заложены средства на закупку зимней уборочной техники для районов области, на проект третьего моста через Волгу, на модернизацию станции водоочистки в Ростове и на замену автобусов в Рыбинске. Михаил Евраев отметил, что правительство начинает работу над бюджетом на следующий трехлетний период. До 1 ноября проект бюджета внесут на рассмотрение в думу.

«Вместе с депутатским корпусом нам предстоит серьезная работа над этим документом. Мы должны заложить как базовые затраты для обеспечения стабильности, так и основу для развития нашей экономики»,— подчеркнул глава региона.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор досрочно созвал облдуму, чтобы было больше времени на работу над бюджетом региона.

Алла Чижова