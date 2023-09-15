Ярославская облдума соберется раньше срока из-за бюджета

Первое заседание Ярославской областной думы восьмого созыва состоится 26 сентября. Соответствующий указ губернатор Михаил Евраев подписал 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Согласно Уставу Ярославской области, первое заседание облдумы должно было состояться на 30 день со дня избрания, то есть 10 октября. Однако Устав подразумевает и вариант досрочного созыва по указу губернатора. Как рассказал «Ъ-Ярославль» председатель организационного комитета по подготовке первого заседания Михаил Боровицкий, досрочно первое заседание было назначено для того, чтобы было больше времени на работу с бюджетом.

«Время сейчас очень горячее. Начинается бюджетный процесс, уже в начале октября надо корректировку старого проводить, потом уже запускается механизм принятия нового бюджета. Поскольку дума еще не полномочна, регулируется это указом губернатора. Если есть сложности, то месяц после объявления результатов выборов, если нет сложностей, то нужно использовать максимально возможные сроки»,— пояснил «Ъ-Ярославль» господин Боровицкий.

Он рассказал, что на следующем заседании оргкомитет решит вопросы, связанные с составом счетной комиссии первого заседания, секретариата, избранием председателя облдумы, заместителей председателя, образованием комитетов, их председателей, составах.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев предложил на должность председателя ярославской облдумы рассмотреть кандидатуру Михаила Боровицкого.

Алла Чижова