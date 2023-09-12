Мэрия Воронежа закрепила участок на улице 20-летия Октября за цирком

«Росгосцирк» получил разрешение на отведение участка на улице 20-летия Октября, 121 в Воронеже под цирки и зверинцы. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации 12 сентября. Участок расположен в зоне общественно-деловой застройки. По этому адресу находится Воронежский цирк, который хотят реконструировать к концу 2024 года.

В документе уточняется, что федеральное учреждение получило «условно разрешенный вид использования», который выдается решением главы местной администрации. Чтобы не лишиться его, «Росгосцирк» обязан соблюдать «технические и градостроительные регламенты, нормативы градостроительного проектирования» и иные обязательные требования, установленные в соответствии с законодательством РФ.

Воронежский цирк юридически является не самостоятельной структурой, а филиалом федерального казенного предприятия «Российская государственная цирковая компания». Он был построен в 1972 году. Общая площадь здания составляет 11,22 тыс. кв. м. Зрительный зал высотой 18 м вмещает более 2 тыс. человек. В здании пять этажей, в том числе один подземный, переменной высоты от 2,5 до 6,5 м.

В сентябре 2021 года крупный подрядчик гособъектов в Москве «Артстройтехнология» выиграл тендер на разработку проекта и реконструкцию Воронежского цирка в течение трех лет за 1,7 млрд руб. из федерального бюджета. Как сказано в техническом задании, он должен обновить фасад, несущие конструкции, крышу и коммуникации в здании.

Подробнее об этом проекте — в материале «Ъ-Черноземье» «От подрядчика ждут фокусов».

Алина Морозова

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