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Коммерсантъ FM
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Путин обсудил с Раиси вступление Ирана в БРИКС и конфликт в Карабахе

Президент России Владимир Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси в ходе телефонного разговора обсудили взаимовыгодное российско-иранское сотрудничество. Господин Раиси поблагодарил Владимира Путина за поддержку заявки Ирана на вступление в БРИКС. Главы государств также уделили внимание конфликту в Нагорном Карабахе.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Как уточнила пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе иранской стороны. «Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого Объединения с учетом председательства в нем России в 2024 году»,— говорится в сообщении. Президенты России и Ирана договорились о дальнейшем укреплении торгово-экономических отношений между странами, продвижении крупных совместных проектов в энергетике и транспортной отрасли, а также расширении туристических обменов.

Кроме того, господа Путин и Раиси «провели обстоятельный обмен мнениями» по ситуации вокруг Нагорного Карабаха и мерам по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Владимир Путин рассказал Эбрахиму Раиси о деятельности в регионе российских миротворцев и оказании помощи мирным жителям. Оба президента согласились, что конфликт необходимо решать исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. «Высказана обоюдная заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран и Турция)»,— добавили в пресс-службе.

19 сентября Азербайджан начал военную операцию в Нагорном Карабахе. Спустя сутки, 20 сентября, стороны договорились о прекращении огня. В рамках договоренностей армия Нагорного Карабаха согласилась сдать оружие. Власти Азербайджана планируют в дальнейшем организовать интеграцию армянского населения Нагорного Карабаха в азербайджанское общество. Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха 13,5 тыс. армян.

О том, как Армения и Азербайджан решают вопрос с беженцами из Нагорного Карабаха,— в материале «Ъ» «Переходному периоду пишут сценарии».

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