В ярославской облдуме сменились председатели четырех комитетов

Сегодня на первом заседании Ярославской областной думы восьмого созыва депутаты избрали председателей десяти профильных комитетов. В шести комитетах руководители остались прежними.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

Комитет по аграрной политике возглавил Михаил Никешин, по бюджету, финансам и налоговой политике – Александр Гончаров, по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог – Николай Бирук, по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике – Андрей Щенников, по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи – Ольга Хитрова, по социальной, демографической политике, труду и занятости – Лариса Ушакова.

Председателем комитета по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике стал Алексей Макаров (ранее им был Алексей Калганов), комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления – Илья Осипов (ранее Эльхан Мардалиев), комитета по здравоохранению – Михаил Осипов (ранее Юрий Филимендиков), комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству – Максим Вахруков (ранее Илья Осипов).

В связи с сокращением числа депутатов, в состав каждого комитета войдут не более 9 депутатов (ранее их было 10). Кроме того, теперь комитет аграрной политики займется вопросами экологии и природопользования. Ранее этим занимался комитет по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что председателем облдумы стал Михаил Боровицкий, сенатором от Ярославской области — Наталия Косихина. Также выбрали четырех заместителей председателя.

Алла Чижова