Назначен новый замминистра экологии Челябинской области

Новым заместителем министра экологии Челябинской области назначен Иван Кинев. Последние три года он возглавлял управление экологии и природопользования администрации Челябинска, Об этом сообщают в областном минэкологии.

36-летний Иван Кинев родился в Красноармейском районе. В 2008 году окончил ЧелГУ по специальности «Юриспруденция». Работал менеджером, юрисконсультом, на административно-хозяйственных должностях в том числе в банковской сфере. В 2013-2018 годах был главой Озерного сельского поселения (Красноармейский район). В 2018 году возглавил отдел муниципально-жилищного контроля в управлении ЖКХ Челябинска. В 2020 году стал начальником управления экологии и природопользования мэрии.

«В 2022 году за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие столицы региона Ивану Владимировичу была объявлена благодарность администрации Челябинска»,— отмечают в минэкологии региона.

Сейчас должности заместителей министра экологии Челябинской области занимают Игорь Гилев и Сергей Лавров.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте