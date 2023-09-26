В Самаре появится новый завод для производства систем ABS и ESP

НАМИ запустит производство систем ABS и ESP в Самарской области. Об этом сообщается в Telegram-канале предприятия со ссылкой на генерального директора Федора Назарова.

Производство планируется наладить на заводе «НАМИ инновационные компоненты» с середины следующего года. Первые договоренности о поставках с АвтоВАЗом уже имеются.

Объем производства на предприятии составит до 500 тыс. систем в год. На последнем этапе проекта планируется достичь 100% уровня локализации производства ABS и ESP.

Ранее АвтоВАЗ стал собственником резидента ОЭЗ «Тольятти». Он приобрел бывшее совместное предприятие японских компаний Toyota Tsusho и Atsumitec, специализирующееся на производстве приводов переключения передач.

Георгий Портнов