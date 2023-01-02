На Ямале от транспортного налога освободили владельцев автобусов на газомоторном топливе

С 1 января в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) от транспортного налога освобождены компании, которые перевозят пассажиров автобусами на газомоторном топливе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, от налога освобождены владельцы грузовиков с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил. Для организаций, эксплуатирующих газомоторную инфраструктуру, ввели льготу по налогу на имущество

Для получения льготы владельцам транспорта нужно иметь паспорт автобуса или грузовика с информацией об установке газового двигателя или оборудования для использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

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