В Новый Уренгой поставили 15 новых автобусов с системой отслеживания состояния водителя

В Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) поставили 15 новых экологичных автобусов на газомоторном топливе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства округа. Автобусы оборудованы системой мониторинга за состоянием водителя и подсчета пассажиров.

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По данным департамента, в каждом автобусе 28 мест для сидения, а их вместимость — 114 пассажиров. «В кабинах водителей установлены камеры наблюдения, с помощью которых система отслеживает и анализирует информацию о состоянии человека за рулем, его реакцию на дорожные условия и соблюдение правил дорожного движения. Если водитель отвлекается, то ему сразу поступает соответствующий сигнал»,— отметил начальник отдела развития автомобильного и железнодорожного транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Александр Стихин.

Планируется, что до конца года в Новый Уренгой поступят еще 15 новых автобусов. В прошлом году в город поступили 12 единиц транспорта, 10 из которых — на экологичном топливе.

Напомним, с 1 января в ЯНАО от транспортного налога освобождены компании, которые перевозят пассажиров автобусами на газомоторном топливе. Кроме того, от налога освобождены владельцы грузовиков с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил.

Полина Хабарова

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