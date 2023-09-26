В Свердловской области вернули режим ЧС из-за лесных пожаров

В Свердловской области вновь ввели режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики (ДИП).

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«Введение в лесах режима чрезвычайной ситуации регионального характера позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров»,— пояснили в ДИПе.

Руководителем ликвидации ЧС назначен министр экологии и природных ресурсов региона Денис Мамонтов. Указ губернатора также установил региональный уровень реагирования для органов управления.

Напомним, последние несколько дней Свердловская область занимает первое место в России по числу и площади лесных пожаров. Гидрометцентр сообщал, что в большинстве районов региона 26 сентября ожидается высокая пожарная опасность, а местами она будет чрезвычайная.

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