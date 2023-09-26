Запах гари в Тюмени возник из-за пожаров в Свердловской области

Природные пожары в Свердловской области стали источником запаха гари в Тюмени. В пресс-службе правительства Тюменской области сообщили, что на территории региона лесных пожаров нет.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», Свердловская область занимает первое место по России по числу и площади лесных пожаров. К началу 26 сентября в регионе действовали 22 пожара на площади 311 га.

С сегодняшнего дня в Серовском городском округе Свердловской области вновь вводится особый противопожарный режим. Власти объяснили это тем, что площадь пожаров на территории округа превышает 200 га.

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