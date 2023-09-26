Гидрометцентр предупредил о чрезвычайной пожарной опасности на Урале

В большинстве районов Свердловской области 26 сентября ожидается высокая пожарная опасность. При этом местами ожидается чрезвычайная опасность — пятый класс горимости леса. Об этом предупреждает уральский Гидрометцентр.

Напомним, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», ночью во вторник в регионе действовали 22 лесных пожара на площади 311 га. Из-за природных пожаров в Свердловской области запах гари появился в Тюмени.

С сегодняшнего дня в Серовском городском округе Свердловской области вновь вводится особый противопожарный режим. Власти объяснили это тем, что площадь пожаров на территории округа превышает 200 га.

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