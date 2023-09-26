Песков считает ошибкой Молдавии разрушение связей с Россией

Власти Молдавии заблуждаются в том, что европейские ценности заключаются в отрицании всего российского, убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он считает, что Кишиневу «придется понять цену этой ошибки», но ее «будет платить народ этой страны».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Представитель Кремля во время пресс-колла прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о том, что для продвижения европейских ценностей нужно отказаться от сотрудничества с Россией. Как считает господин Песков, «Россия сама и есть европейская ценность».

«Госпожа Санду и руководство Молдавии глубоко заблуждаются. Они, с нашей точки зрения, делают ошибку перед своим собственным народом, полагая, что, развивая отношения с западноевропейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка»,— уверен пресс-секретарь.

Майя Санду считает важным, чтобы «политики показывали, что они работают и живут по европейским ценностями». Евросоюз (ЕС) летом 2022 года одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС надо принять обе страны, чтобы «не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока».

Подробности — в публикации «Ъ» «Им и не снилось».

Лаура Кеффер