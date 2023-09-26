Санду призвала выбрать европейские ценности, а не отношения с Россией

Президент Молдавии Майя Санду убеждена, что для продвижения европейских ценностей нужно отказаться от сотрудничества с Россией. По ее словам, либо ты веришь в демократию и «показываешь это каждый день у себя на работе», либо это «просто разговоры».

«Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностями»,— считает госпожа Санду (цитата по «РИА Новости»).

Страны Евросоюза (ЕС) летом 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Киев и Кишинев в этом году ждут решения Брюсселя о начале переговоров по их членству, и вероятность положительного решения в обеих странах считают высокой. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС надо принять Украину и Молдавию, чтобы «не допустить их попадания под влияние стран, которые не разделяют ценности блока».

Подробности — в материале «Ъ» «Им и не снилось».

Лаура Кеффер