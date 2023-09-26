Заболеваемость коронавирусом в Черноземье за неделю выросла на 49%

За неделю с 18 по 24 сентября в Черноземье было выявлено 312 случаев коронавируса, что на 48,6% больше, чем неделей ранее (210). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала 2020 года инфекция подтвердилась у 1 307 919 человек. Выздоровели за неделю 189 пациентов (1 284 969), умер один (22 156).

В Белгородской области обнаружили 38 случаев коронавируса (неделей ранее — 16, всего — 174 099). Вылечились 32 пациента (неделей ранее — 16, всего — 171 544). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончался 2 371 человек.

В Воронежской области выявлено 177 зараженных ковидом (неделей ранее — 113, всего — 507 757). Выздоровели 93 пациента (неделей ранее — 73, всего — 498 752), умер один (неделей ранее — один, всего — 8 705).

В Курской области инфекция подтвердилась у 17 человек (неделей ранее — у девяти, всего — у 155 903). Вылечились шесть пациентов (неделей ранее — восемь, всего — 153 334). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 545 человек.

В Липецкой области коронавирус нашли у 27 человек (неделей ранее — у 25, всего — у 184 085). Выздоровели 26 пациентов (неделей ранее — 16, всего — 180 036). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 4 004 человека.

В Орловской области количество заболевших увеличилось на 44 — до 140 940 (неделей ранее — на 33). Вылечились 22 пациента (неделей ранее — 18, всего — 138 889). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии в регионе скончались 1 986 человек.

В Тамбовской области было выявлено девять новых случаев (неделей ранее — 14, всего — 145 135). Выздоровели десять пациентов (неделей ранее — два, всего — 142 414). Летальных исходов, как и неделей ранее, не зафиксировано. С начала пандемии скончались 2 544 человека.

В целом по России выявлено 14 435 новых случаев (23 029 404), вылечились 10 327 пациентов (22 468 635), умерли 24 человека (400 027).

Ранее в здании правительства Воронежской области ввели масочный режим из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. А в Белгородской области чиновников обязали вакцинироваться от сезонных заболеваний до 6 октября.

О том, как регионы России возвращаются к масочному режиму, читайте в материале «Ъ».

Алина Морозова

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