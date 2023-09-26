Обвиняемому в мошенничестве экс-гендиректору ГНС отменили домашний арест

Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения экс-гендиректору «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) Айрату Каримову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), с домашнего ареста на запрет определенных действий сроком до 25 ноября, сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе суда. Господину Каримову запрещено выходить из квартиры с 19:00 до 07:00, общаться со свидетелями по уголовному делу и представителями компании. Также обвиняемый должен своевременно являться по вызовам в суд и к следователю.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», Айрат Каримов возглавлял ГНС в 2016–2021 годах. В 2018 году он был избран депутатом Курултая Башкирии, а в январе прошлого года господин Каримов досрочно сложил депутатские полномочия по семейным обстоятельствам.

В этом апреле предприниматель был задержан в аэропорту Шереметьево, куда он вернулся после заграничного отдыха, и доставлен в Уфу. Следствие полагает, что он, будучи гендиректором ГНС, совершил сделки по отчуждению 12 гостевых домов на территории базы отдыха «Белый олень», ранее принадлежащей предприятию.

Венера Хисамова

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