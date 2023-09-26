Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава СК отреагировал на жалобу работников транспортного предприятия Златоуста

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки о возможном нарушении трудовых прав работников транспортного предприятия в Златоусте. Об этом сообщают в пресс-службе центрального аппарата СК.

«С социальных сетях получило распространение обращение работника транспортного предприятия города Златоуста к главе СК России о большом количестве нарушений условий труда водителей, — сообщают в Следственном комитете. — По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка».

К главе Следственного комитета обратилась медсестра златоустовского МУП «Автохозяйство» Олеся Гусева. Она пожаловалась на переработку водителей и несоблюдение условий труда.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...