Глава СК отреагировал на жалобу работников транспортного предприятия Златоуста

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе проверки о возможном нарушении трудовых прав работников транспортного предприятия в Златоусте. Об этом сообщают в пресс-службе центрального аппарата СК.

«С социальных сетях получило распространение обращение работника транспортного предприятия города Златоуста к главе СК России о большом количестве нарушений условий труда водителей, — сообщают в Следственном комитете. — По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится доследственная проверка».

К главе Следственного комитета обратилась медсестра златоустовского МУП «Автохозяйство» Олеся Гусева. Она пожаловалась на переработку водителей и несоблюдение условий труда.