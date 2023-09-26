Жителя Магнитогорска будут судить за хищение 1,6 млн рублей у пенсионерки

Завершено расследование уголовного дела жителя Магнитогорска, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяют хищение 1,6 млн руб. у местной жительницы. Материалы передали на рассмотрение в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска, сообщают в прокуратуре Челябинской области.

По версии следствия, 18-летний горожанин вступил с неустановленным лицом в сговор на хищения денег граждан. Его соучастник сообщал клиентам банков о попытке оформления на них кредита по генеральной доверенности. В соответствии с отведенной ролью местный житель должен был приезжать на указанные адреса, получать от граждан деньги и переводить их на указанный сообщником банковский счет.

В июне 2023 года соучастник горожанина позвонил пенсионерке от имени якобы сотрудника правоохранительных органов. Он сообщил о попытке оформления на нее кредита и попросил снять со счетов все деньги для проведения экспертных исследований купюр и сбора доказательств причастности к преступлению работников банков. Пенсионерка поверила сказанному и отдала приехавшему курьеру — местному жителю, 1,6 млн руб. Взамен тот передал ей фиктивный договор банковского вклада для проведения экспертизы в рамках несуществующего уголовного дела.

После получения денег горожанин распорядился ими по своему усмотрению, в том числе купил мотоцикл стоимостью 110 тыс. руб. В рамках расследования он был заключен под стражу.

«В счет возмещения причиненного материального ущерба у обвиняемого изъяты оставшиеся денежные средства в сумме 741 тыс. руб. и мотоцикл, на который наложен арест»,— отмечают в прокуратуре региона.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте