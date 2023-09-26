В США умер актер Дэвид Маккаллум, сыгравший секретного агента СССР Курякина

Шотландский актер и музыкант Дэвид Маккаллум умер в Нью-Йорке в возрасте 90 лет. Об этом в соцсети X сообщили представители сериала «Морская полиция: Спецотдел», где снимался актер. Причины смерти не уточняются.

Дэвид Маккаллум начал актерскую карьеру в 1957 году. Известность ему принесла роль родившегося в ССРР секретного агента Ильи Курякина в телесериале «Агенты А.Н.К.Л», который выходил с 1964 по 1968 год. Также среди проектов, которые принесли ему известность, — сериалы «Сапфир и Сталь» и «Морская полиция: Спецотдел».

Лусине Баласян