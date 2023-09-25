В Севастополе отменили предупреждение о воздушной тревоге

В Севастополе объявлен отбой воздушной опасности. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Ранее в городе была объявлена угроза атаки с воздуха. Движение городского транспорта временно приостановили. По информации господина Развожаева, силами ПВО в районе аэропорта «Бельбек» была сбита ракета.

Алгоритм оповещения населения утвердили в ходе заседания Оперативного штаба города.

Анастасия Донскова

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