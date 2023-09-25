В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Согласно алгоритму оповещения населения, принятому ранее на заседании оперативного штаба, в течение 30-50 минут после оповещения необходимо принять меры собственной безопасности.

«На время воздушной тревоги морской и наземный общественный транспорт прекратил движение»,— сообщили в Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.

Ранее Михаил Развожаев поручил проверить временные укрытия в городе из-за жалоб граждан, что некоторые из убежищ закрыты.

Днем 22 сентября по штабу Черноморского флота в Севастополе был нанесен ракетный удар. В результате происшествия погиб один военнослужащий.

Новость дополняется.

Анастасия Донскова

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