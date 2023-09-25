В районе аэропорта «Бельбек» в Севастополе сбили ракету
По предварительной информации, в районе аэропорта «Бельбек» в Севастополе силами противовоздушной обороны была сбита ракета. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.
Как отметил господин Развожаев, военные отражают ракетную атаку. Работа продолжается.
Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. Движение городского транспорта приостановлено. Проезд по Крымскому мосту временно перекрыли. Алгоритм оповещения населения в случае угрозы с воздуха был утвержден в ходе заседания Оперативного штаба.
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