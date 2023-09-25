В Воронежской области нашли подрядчиков для замены лифтов за 147 млн рублей

Фонд капремонта Воронежской области подвел итоги четырех аукционов по выбору подрядчиков для замены лифтов в 22 домах региона. Общая сумма начальных цен контрактов составляла 244,8 млн руб., итоговая совокупная стоимость работ оказалась на 39,9% ниже — 147,2 млн руб Подрядчикам предстоит заменить лифты в 22 домах: 18 из них расположены в Воронеже, преимущественно в Советском районе, три — в Россоши, один — в Острогожске.

В первом аукционе с начальной ценой 69,5 млн руб. победило московское ООО «Метеор сигма лифт» Михаила Панкратова, снизившее стоимость работ на 37,7%, до 43,3 млн руб. Остальные участники торгов предлагали заменить лифты в восьми домах Воронежа за сумму от 68,8 млн до 43,7 млн руб. За контракт боролись пять столичных фирм, одна воронежская и одна удмуртская.

Во втором аукционе с начальной ценой 49,1 млн руб. победило владикавказское ООО «Юпитер» Алана Базаева, предложившее снизить стоимость работ на 46%, до 26,5 млн руб. Остальные участники были готовы заменить лифты в трех домах в Воронеже за сумму от 48,1 млн до 26,8 млн руб. В торгах участвовали шесть московских компаний, одна воронежская, одна удмуртская и одна владикавказская.

В третьем аукционе с начальной ценой 53,5 млн руб. также победило ООО «Юпитер», снизившее стоимость работ на 35,9%, до 34,3 млн руб. Остальные участники предлагали заменить лифты в трех воронежских домах и одном острогожском за сумму от 43,4 млн до 34,5 млн руб. За контракт боролись четыре московских компании, одна воронежская и одна владикавказская.

В четвертом аукционе с начальной ценой 72,4 млн руб. победило воронежское ООО «Белтранслифт» Эллы Белоусовой, снизившее стоимость работ на 40,5%, до 43,1 млн руб. Остальные участники готовы были заменить лифты в семи домах облцентра за сумму от 61,5 млн до 43,4 млн руб. В торгах принимали участие три московских компании, одна удмуртская и одна воронежская.

Ранее замруководителя регионального фонда капитального ремонта Денис Горобурдо заявлял, что с 2023 по 2025 годы в многоквартирных домах области запланирована замена 1 271 лифта.

Алина Морозова