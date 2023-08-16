За год в Воронеже поменяют более 900 лифтов в многоквартирных домах

В многоквартирных домах Воронежа до конца года будут заменены 938 лифтов, предусмотренных региональной программой и оплаченных по линии Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Информация об этом вчера была подтверждена в ходе заседании постоянной комиссии гордумы по ЖКХ, дорожному хозяйству и благоустройству.

Как рассказал депутатам и. о. руководителя управления ЖКХ администрации Воронежа Евгений Семынин, с 2014 по 2022 годы в столице Черноземья заменили 660 лифтов. До 2025 года планируется заменить еще 938 лифтов в 265 многоквартирных домах. В частности, Фондом капремонта на текущий год заключено 33 договора по замене лифтового оборудования на общую сумму 2,5 млрд руб.: 108 лифтов уже установлены в 27 домах (объем финансирования составил 201,8 млн руб.).

Заместитель директора Фонда капремонта Денис Горобурдо напомнил, что по поручению президента России, всем субъектам РФ установлен срок замены лифтов, выработавших свой ресурс, до 2025 года. «В соответствии с нашим планом мы идем даже с небольшим опережением,- заверил чиновник. - Первые торги, которые провели в марте текущего года, позволили нам сэкономить около 500 млн руб. за счет состязательности участников. Эти деньги также направлены на реализацию программы, поэтому у нас такие показатели». По его данным, всего в региональной программе запланирована замена 1271 лифта с 2023 до 2025 года. С учетом того, что в текущем году уже отремонтировано 938 лифтов, руководство фонда не сомневается, что программу выполнят в срок.

Господин Горобурдо пояснил, что 108 лифтов, о которых сказал господин Семынин, это фактически принятые лифты, а остальные из 938 - это «завершенные работы, документация по которым в процессе утверждения». Он заверил, что до конца года акты приемки будут подписаны.

Председатель профильной комиссии гордумы Александр Сысоев констатировал, что вопрос состояния лифтового хозяйства в городе «из области животрепещущих проблем постепенно уходит в плановые работы». «Сохранится ли хорошая динамика капремонта лифтового хозяйства в 2024 году, трудно сказать, потому что впереди обсуждение объема финансирования. Но, судя по тому, как обстоят дела на сегодня, в 2025 году мы полностью уйдем от аварийности лифтового хозяйства на полный срок эксплуатации этих лифтов – 25 лет. Мы приняли к сведению информацию докладчиков без обсуждения, потому что нет предмета для острого реагирования»,- добавил господин Сысоев.

Виктория Шевченко