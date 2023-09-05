В Воронежской области ищут подрядчиков для замены лифтов за 245 млн рублей

Фонд капремонта Воронежской области объявил четыре аукциона по выбору подрядчиков для замены лифтов в многоквартирных домах (МКД) региона не позднее 30 апреля 2024 года. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 244,8 млн руб., сообщается на портале госзакупок.

Подрядчикам предстоит заменить лифты в 21 МКД: 17 из них расположены в Воронеже, преимущественно в Советском районе, три — в Россоши, один — в Острогожске.

Компании, которые выполнят работы за счет жителей МКД, выберут в ходе аукционов. Шаг торгов составит от 0,5 до 5% начальной цены. Заявки на участие в них можно подавать до 12-18 сентября, итоги будут подведены 15-21 сентября.

Ранее замруководителя регионального ФКР Денис Горобурдо заявил, что с 2023 по 2025 годы в многоквартирных домах области запланирована замена 1 271 лифта.

Алина Морозова

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