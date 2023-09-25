Владимиру Васильеву вынесли окончательный приговор за ДТП, в котором погибли два человека

Свердловский областной суд после апелляционного рассмотрения изменил приговор виновному в смертельном ДТП в центре Екатеринбурга сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель автомобиля KIA Rio Владимир Васильев, устроивший ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московская, жертвами которого стали водитель и пассажир такси

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Водитель автомобиля KIA Rio Владимир Васильев, устроивший ДТП на перекрестке улиц Малышева и Московская, жертвами которого стали водитель и пассажир такси

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Владимир Васильев окончательно признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и приговорен к лишению свободы на 8 лет и 11 месяцев без права управлять транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев. Он получил право на реабилитацию по ч.1 ст. 166 УК (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения) из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, утром 4 августа 2019 года 23-летний Владимир Васильев, будучи пьяным не справился с управлением на высокой скорости и столкнулся с автомобилями SsangYong и Lada с наклейкой такси Uber, стоявшими на перекрестке на красном сигнале светофора на ул. Малышева. После столкновения автомобиль Lada отбросило на стоящую впереди Toyota Corolla, а ее отбросило на Volkswagen Polo. Таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров скончались на месте происшествия, пострадал водитель Toyota Corolla Андрей Поварницын.

В марте 2021 года Ленинский районный суд приговорил Владимира Васильева к 9 годам и 3 месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в неправомерном завладении автомобиля без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности гибель двух человек (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Представители потерпевших направили апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, потребовав ужесточить наказание Владимиру Васильеву, назначив ему 13 лет лишения свободы. Выслушав участников процесса, облсуд отменил приговор и отправил дело на повторное рассмотрение. В декабре кассационный суд отметил данное решение, вернув дело в Свердловский облсуд.

Защитники осужденного просили оправдать Васильева по ч.1 ст. 166 УК РФ, изменить приговор с п. а ч.6 ст.264 УК РФ на ч. 5 этой же статьи и смягчить наказание. По их версии осужденный не употреблял алкоголь в день ДТП и управлял автомобилем с согласия его владельца. Потерпевшие просили ужесточить наказание.

В январе 2022 года Свердловский областной суд на четыре месяца сократил срок Владимиру Васильеву до 8 лет и 11 месяцев в исправительной колонии общего режима и снял с него обвинение в угоне машины.

В июне 2023 года Верхотурский районный суд Свердловской области смягчил наказание Васильеву. Было вынесено решение о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами (п.2 ст.53.1, ч.2 ст.80 УК РФ, п.5 ст.397 УПК РФ).

Позже Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил решение по замене наказания. По словам адвоката Владимира Кривоногова, на свободу Васильева не отпустили — его перевели из колонии общего режима в исправительный центр.

Ева Коршунова

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