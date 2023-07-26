Виновнику массового ДТП, в котором четыре года назад погибли два человека в центре Екатеринбурга, смягчили наказание

Верхотурский районный суд Свердловской области смягчил наказание виновному в смертельном ДТП сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву, спровоцировавшему массовое ДТП в центре Екатеринбурга с двумя погибшими. Как указано в материалах судебного производства, вынесено решение о замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами (п.2 ст.53.1, ч.2 ст.80 УК РФ, п.5 ст.397 УПК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как уточнил порталу 66.ру адвокат Владимир Кривоногов, на свободу Владимира Васильева не отпустили — его перевели из колонии общего режима в исправительный центр. Господин Кривоногов добавил, что заменена неотбытая часть наказания (три года и 11 месяцев) с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Напомним, рано утром 4 августа 2019 года Владимир Васильев, будучи пьяным не справился с управлением на высокой скорости и столкнулся с автомобилями SsangYong и Lada с наклейкой такси Uber, стоявшими на перекрестке на красном сигнале светофора на улице Малышева. После столкновения автомобиль Lada отбросило на стоящую впереди Toyota Corolla, а ее отбросило на Volkswagen Polo. В результате ДТП на месте происшествия скончались таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров, пострадал водитель Toyota Corolla Андрей Поварницын.

В марте 2021 года Ленинский районный суд приговорил Владимира Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в неправомерном завладении автомобиля без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности гибель двух человек (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

В январе 2022 года Свердловский областной суд сократил срок Владимиру Васильеву на четыре месяца. Кроме того, с него сняли обвинение в угоне машины.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте