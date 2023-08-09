Виновнику массового ДТП в Екатеринбурге, в котором погибли два человека, отменили приговор

Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор виновному в смертельном ДТП в центре Екатеринбурга сыну полковника Росгвардии Владимиру Васильеву. Как сообщили порталу 66.ru в пресс-службе суда, дело будет передано в Ленинский районный суд Екатеринбурга, а приговор пересмотрят. Сейчас Владимира Васильева отправят в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Васильев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Владимир Васильев

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Отменено решение суда апелляционной инстанции, согласно которому остаток срока виновнику ДТП заменили на принудительные работы. На свободу Васильева не отпустили — его перевели из колонии общего режима в исправительный центр»,— передает издание слова адвоката Владимра Кривоногова.

ДТП произошло рано утром 4 августа 2019 года. Пьяный Владимир Васильев не справился с управлением машины на высокой скорости и столкнулся с автомобилями SsangYong и Lada с наклейкой такси Uber, стоявшими на перекрестке на красном сигнале светофора на улице Малышева. После столкновения автомобиль Lada отбросило на стоящую впереди Toyota, а ее отбросило на Volkswagen. В результате ДТП на месте происшествия скончались таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров, а также пострадал водитель Toyota Андрей Поварницын.

В марте 2021 года Ленинский районный суд приговорил Владимира Васильева к девяти годам и трем месяцам колонии общего режима. Он был признан виновным в неправомерном завладении автомобиля без цели хищения (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности гибель двух человек (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

В январе 2022 года Свердловский областной суд сократил срок Владимиру Васильеву на четыре месяца. Кроме того, с него сняли обвинение в угоне машины. В июле 2023 года Верхотурский районный суд заменил наказание на принудительные работы. Тогда его перевели из колонии общего режима в исправительный центр.

Полина Хабарова

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