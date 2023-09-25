Активы орловского завода цементно-стружечных плит вдвое подешевели к очередным торгам

В Орловской области объявлены очередные торги по реализации имущества обанкротившегося завода цементно-стружечных плит «Стемал». Об этом сообщил конкурсный управляющий Антон Стародубцев. Активы предприятия попытаются продать одним лотом стоимостью 433,1 млн руб. — в июле он стоил в 1,8 раза больше, а именно 787,5 млн руб.

На торгах путем публичного предложения будут пытаться реализовать машины и оборудование для производства цементно-стружечных плит. По начальной цене их можно будет приобрести в течение одного дня. Затем стоимость лота будет снижаться каждые пять дней в три периода: в первые два — на 3%, в последний — на 4%. Цена отсечения — 389,8 млн руб.

Заявки на участие в торгах можно подавать до 10 октября. Ранее активы «Стемала» уже пытались продать несколько раз, но безуспешно.

Арбитражный суд региона признал «Стемал» банкротом в августе 2021 года из-за долга на 1,6 млрд руб. перед орловским филиалом Россельхозбанка.

В 2014 году «Стемал» начал строить завод цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год за 2,3 млрд руб. Его планировалось открыть в конце 2015-го. Однако затем срок запуска сдвинулся на 2019 год, а стоимость объекта выросла до 4 млрд руб. Реализация проекта осложнилась корпоративным конфликтом: один из собственников Виталий Овешников пытался в суде исключить из числа учредителей своего партнера Алексея Тимофеева, заявляя, что тот якобы хочет обанкротить компанию. Господин Тимофеев претензии отвергал, ссылаясь на то, что завод строится «по плану».

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Инвесторы переломили плиту».

Алина Морозова

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