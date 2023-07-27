Имущество орловского завода цементно-стружечных плит снова выставлено на торги двумя лотами за 907 млн рублей

В Орловской области объявлены очередные торги по продаже имущества обанкротившегося завода цементно-стружечных плит ООО «Стемал», следует из сообщения конкурсного управляющего Антона Стародубцева. Активы предприятия попытаются продать посредством публичного предложения двумя лотами совокупной стоимостью 907 млн руб.

В один из лотов включено право аренды земельного участка общей площадью 7 тыс. кв. м, еще один земельный участок на 26 тыс. кв. м, нежилое помещение на 13,6 тыс. кв. м и право аренды еще одного нежилого помещения на 5 тыс. кв. м, а также склад пиломатериалов площадью 5,3 тыс. кв. м. Стартовая цена лота — 119,5 млн руб. Согласно условиям торгов, цена будет последовательно снижаться до 22 августа, пока не достигнет цены отсечения в 89,65 млн руб.

В рамках второго лота продают машины и оборудование для производства цементно-стружечных плит. Стартовая цена составляет 787,5 млн руб., цена отсечения — 433,1 млн руб. Итоги планируется подвести до 11 сентября 2023 года.

Ранее имущество «Стемала» уже пытались реализовать единым лотом — сначала за 880 млн руб., затем со снижением цены до 431,26 млн руб.,— но все предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Суд признал «Стемал» банкротом в августе 2021 года из-за 1,6 млрд руб. долга перед орловским филиалом Россельхозбанка.

В 2014 году «Стемал» начал строить завод цементно-стружечных плит мощностью 35 тыс. кубометров в год за 2,3 млрд руб. Его планировалось открыть в конце 2015-го. Однако затем срок запуска сдвинулся на 2019 год, а стоимость объекта выросла до 4 млрд руб. Реализация проекта осложнилась корпоративным конфликтом: один из собственников Виталий Овешников пытался в суде исключить из числа учредителей своего партнера Алексея Тимофеева, заявляя, что тот якобы хочет обанкротить компанию. Господин Тимофеев претензии отвергал, ссылаясь на то, что завод строится «по плану».

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Инвесторы переломили плиту».

Мария Старикова