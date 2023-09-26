Обвинения не поняли, вину не признали

В Кемерове началось рассмотрение уголовного дела бывшего президента кемеровского АО «Холдинговая компания „Сибирский деловой союз“» Михаила Федяева, экс-гендиректора АО «ХК „СДС-Уголь“» Геннадия Алексеева и бывшего технического директора «СДС-Угля» Антона Якутова. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), — аварию на шахте «Листвяжная» в кузбасском городе Белово. 25 ноября 2021 года в шахте произошел взрыв, в котором погибли 46 горняков, а затем пять горноспасателей в ходе спасательной операции. Все фигуранты дела заявили, что им непонятны предъявленные обвинения, также они сообщили о своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуранты дела о «Листвяжной» — экс-гендиректор АО «ХК „СДС-Уголь“» Геннадий Алексеев (слева) и бывший технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов — не признают вину

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Фигуранты дела о «Листвяжной» — экс-гендиректор АО «ХК „СДС-Уголь“» Геннадий Алексеев (слева) и бывший технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов — не признают вину

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

В понедельник в Центральном районном суде Кемерова состоялось первое судебное заседание по делу бывших топ-менеджеров «СДС-Угля», причастных, по мнению следствия, к трагическим событиям на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года. Фигуранты — бывший президент кемеровского АО «Холдинговая компания „Сибирский деловой союз“» Михаил Федяев, бывшие гендиректор АО «ХК „СДС-Уголь“» Геннадий Алексеев и технический директор «СДС-Угля» Антон Якутов. Прокурор 8-го кассационного отдела Генеральной прокуратуры РФ Антон Блохин зачитал обвинительное заключение, согласно которому обвиняемые не принимали должных мер по обеспечению промышленной безопасности на принадлежащей «СДС-Углю» шахте. С 1 июля по 25 ноября 2021 года на ней сложилась аварийная ситуация, недопустимая в соответствии с нормативами загазованность выработок, в частности, лавы №823. В итоге произошла авария, погиб 51 человек.

Что стало причиной самой аварии, прокурор не уточнил, сообщив, что «горение в лаве и последующий взрыв вызвал неустановленный источник». По оценке обвинения, все фигуранты дела действовали в корыстных целях, в частности, Геннадию Алексееву и Антону Якутову ежемесячно выплачивались стимулирующие выплаты в зависимости от объемов добычи угля на дочерних предприятиях «СДС-Угля», отметил гособвинитель. Он также указал, что с 1 июля 2021 года в «Листвяжной» систематически фиксировалось превышение норм метана, геологическими трансформациями был сужен вентиляционный штрек. Но добыча велась — тогда, когда нельзя было ее вести, эксплуатировать комбайны и любое электромеханическое оборудования. Все это было известно техническому директору ХК «СДС-Уголь», указал прокурор.

По версии гособвинения, как председатель совета директоров «СДС-Угля» и директор по перспективному развитию компании с декабря 2017 года Михаил Федяев не организовал и не осуществлял производственный контроль на дочерних предприятиях, хотя имел на это все полномочия. Таким образом, «он действовал недобросовестно и неразумно, исключительно в интересах получения дивидендов для себя и других акционеров». В итоге, сделал вывод Антон Блохин, между действиями и бездействием подсудимых и случившейся 25 ноября 2021 года аварией есть прямая причинно-следственная связь.

Отвечая на вопрос суда, «понятно ли им предъявленное обвинение», все обвиняемые ответили, что «непонятно». Также они заявили о своей невиновности. Геннадий Алексеев сказал, что причинно-следственные связи между инкриминируемым ему бездействием и аварией не прослеживаются, а ее причины, которые расследуются в другом уголовном деле (о взрыве на шахте), не установлены. По его словам, авария произошла не в лаве №823, что установлено камерами видеонаблюдения и другими данными. Антон Якутов также не признал своей вины, а по поводу обвинения указал на то, что в обвинительном заключении искажены данные по его должностным обязанностям. Михаил Федяев кратко заявил, что виновным себя не признает, а из формы обвинения непонятно, в чем его обвиняют. Дальнейшую его позицию изложил адвокат Виктор Акимов, заявив, что в обязанности его подзащитного как председателя совета директоров «СДС-Угля» и директора по перспективному развитию этой компании не входила организация производственного контроля на шахте «Листвяжная». По его словам, сторона обвинения не указала выгоды Михаила Федяева, тогда как шахта в 2010–2020 годах была преимущественно убыточной, а чистая прибыль четырех неубыточных лет всегда оставалась в распоряжении общества, и дивиденды не выплачивались. Кроме того, «СДС-Уголь» освободил «Листвяжную» от почти 12 млрд руб. долгов, кроме того, по данным бухгалтерской судебной экспертизы в рамках этого дела, с 2018 года по день аварии было израсходовано на промбезопасность и охрану труда 8,5 млрд руб.

Обвиняемые по этому делу были арестованы 15 декабря 2021 года. При этом Михаил Федяев обвинялся по ч. 2 ст. 201 УК РФ , а руководители «СДС-Угля» — по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В начавшемся процессе все трое обвиняются в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия. В июле 2022 года Михаила Федяева освободили из СИЗО под подписку о невыезде при надлежащем поведении. Следующее заседание по этому делу запланировано на 2 ноября.

Также по делу об аварии на «Листвяжной» в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть людей (ч. 3 ст. 217 УК РФ) обвиняются директор шахты Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молоствов и начальник участка шахты Сергей Герасименок. Инспекторы Беловского территориального отдела Ростехнадзора Сергей Винокуров и Вячеслав Семыкин обвиняются в халатности (ст. 293 УК РФ). При этом Сергея Махракова в июле уже успели осудить за дачу взятки (он получил два года исправительной колонии общего режима), а Сергея Винокурова — на прошлой неделе за ее получение (три года колонии).

Игорь Лавренков, Кемерово