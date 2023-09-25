Торможение оставили на конец полосы

Как стало известно «Ъ», в качестве основной версии авиационного инцидента с самолетом Boeing 737 в Перми рассматриваются неграмотные действия экипажа. Напомним, в минувшую пятницу лайнер авиакомпании AnadoluJet после посадки в аэропорту Большое Савино выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 50 м. По словам собеседников, борт сел с перелетом зоны точного приземления примерно на 300 м. До заключительного участка полосы экипаж по какой-то причине не применял систему торможения, попытавшись ограничиться включением реверса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Перми турецкий Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: Уральская транспортная прокуратура В аэропорту Перми турецкий Boeing выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Фото: Уральская транспортная прокуратура

О подробностях посадки Boeing 737 авиакомпании AnadoluJet (входит в Turkish Airlines), выполнявшего рейс из Антальи в Пермь, «Ъ» рассказали источники в авиационной отрасли. По их данным, борт выполнил касание взлетно-посадочной полосы на расстоянии более 750 м от ее торца и перелетом так называемой зоны точной посадки примерно на 300 м. Затем воздушное судно преодолело на пробеге более 1 тыс. м, после чего экипаж включил реверс. «Только за несколько сотен метров до конца взлетно-посадочной полосы они активировали тормозную систему»,— утверждает собеседник «Ъ».

В результате инцидента воздушное судно со 174 пассажирами на борту выкатилось за пределы ВПП примерно на 50 м.

Как следует из переговоров диспетчера пермского аэропорта с экипажами, запись которого имеется в открытом доступе, турецкий борт не докладывал о каких-либо внештатных ситуациях на борту. После посадки в Большом Савино он сообщил о выкатывании с взлетно-посадочной полосы, сказав, что она заблокирована, а также запросил помощь аэродромных служб.

В результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал. Однако аэропорт Большое Савино был закрыт на отправление и прием воздушных судов примерно на два с половиной часа. О проверке обстоятельств инцидента сообщили Уральская транспортная прокуратура и межрегиональное следственное управление СКР на транспорте.

По данным метеорологической сводки METAR, в момент посадки высота нижней границы облачности над аэродромом Большое Савино составляла 630 м, а горизонтальная видимость превышала 10 км. Также метеорологи фиксировали слабый дождь, коэффициент сцепления полосы составлял от 0,6 до 0,4, причем наименьший показатель был посередине ВПП.

По словам собеседников «Ъ», погодные условия позволяли безопасно провести посадку.

Стоит отметить, что авиационный инцидент с Boeing 737 турецкой авиакомпании — это не первый случай выкатывания самолета за пределы ВПП пермского аэропорта с начала текущего года. 8 января при попытке начать разбег для совершения взлета со взлетно-посадочной полосы выкатился Boeing 737 авиакомпании «Победа», следовавший в Москву.

Позднее Росавиация выяснила, что у воздушного судна наблюдались проблемы с поворотным механизмом передней опоры шасси. Но экипаж, посчитали в ведомстве, принял необоснованное решение на выполнение взлета, после чего и произошел авиаинцидент. Источники в авиационной отрасли тогда выразили мнение, что до начала разбега пилоты просто не поняли, что произошел отказ.

Опрошенные «Ъ» пилоты Boeing 737 из нескольких авиакомпаний полагают, что причина выкатывания самолета турецкой авиакомпании так или иначе связана с действиями экипажа.

Один из них отмечает, что на Boeing 737 есть автоматическая система торможения, более того, пилоты могут получить информацию о длине пробега после посадки из расчетов компьютера. «Система автоматического торможения позволяет задавать четыре уровня его интенсивности,— рассказывает один из собеседников,— чем меньше коэффициент сцепления, тем выше выставляется уровень. В данном случае экипаж либо установил минимальную интенсивность, либо вообще не использовал систему».

По мнению источника, в пользу последней версии может говорить тот факт, что сначала пилоты использовали реверс, а его включение снижает давление в тормозной системе и, следовательно, ее эффективность. «Тормозить “врукопашную” они начали, уже когда поняли, что вот-вот выкатятся»,— убежден он.

Еще один пилот не исключает, что экипаж по каким-то причинам мог оказаться дезориентированным относительно своего местонахождения на ВПП. «Длина взлетно-посадочной полосы в Большом Савино превышает 3,2 тыс. м,— отмечает он,— даже при позднем касании у них была возможность оттормозиться или, как вариант, уйти на второй круг. Другим образом объяснить их бездействие мне сложно»,— пояснил собеседник «Ъ».

Дмитрий Астахов, Пермь