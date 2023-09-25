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Коммерсантъ FM
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МИД России вызвал посла Болгарии из-за выдворения священников РПЦ

МИД России вызвал посла Болгарии Атанаса Крыстина и выразил ему решительный протест, сообщает ведомство. Это официальный ответ России на выдворение из Болгарии 21 сентября настоятеля и двух служителей храма Святителя Николая Мирликийского в Софии.

Атанас Крыстин

Атанас Крыстин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Атанас Крыстин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Министерство иностранных дел сообщило, что выдворение священников из Болгарии произошло по «надуманным предлогам» «в кощунственной и оскорбительной манере». Министерство посчитало действия болгарских властей «очередной провокацией». В сообщении отмечается, что «планы, нацеленные на подрыв многовековых духовных связей и традиций дружбы между народами России и Болгарии, обречены на провал».

22 сентября премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что не имеет отношения к выдворению священнослужителей РПЦ из страны. По его словам, решение об этом приняли болгарские спецслужбы. Со ссылкой на секретный документ спецслужб премьер-министр отметил, что предпринятые священниками действия не соответствовали их статусу в Болгарии.

21 сентября настоятель подворья Русской православной церкви в Софии архимандрит Вассиан и два священнослужителя были выдворены с территории Болгарии из-за «угрозы национальной безопасности». Об этом сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Александра Горошилова

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