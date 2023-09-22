Премьер Болгарии: выдворением священников РПЦ занимались спецслужбы

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что он не имеет отношения о выдворении священников Русской Православной церкви (РПЦ) из страны. Такое решение, по его словам, приняли в службе безопасности Болгарии. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stoyan Nenov / Reuters Фото: Stoyan Nenov / Reuters

«У меня есть доклад Государственного агентства национальной безопасности. В нем говорится, что действия, которые они предпринимали, не соответствовали их статусу в Болгарии. Речь идет об одном гражданине России и двух гражданах Белоруссии. Процедура исполнена в соответствии с докладом агентства национальной безопасности. Я все узнал из него, но он носит секретный характер. Я к принятию этого решения не имею никакого отношения»,— сказал премьер-министр (цитата по «РИА Новости»).

Представители РПЦ покинули территорию Болгарии в сопровождении спецслужб 21 сентября около 22:00. Русская церковь в Софии после выдворения настоятеля временно прекратила свою работу, сообщил ТАСС.

Накануне архимандрита Вассиана и двух служителей храма Святителя Николая Мирликийского из-за «угрозы национальной безопасности». МИД России назвал этот шаг «деструктивным» и «вопиющим».

Петр Бузлаев