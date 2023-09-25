Пермского производителя автоматики исключили из одного из санкционных списков США

Минфин США исключил АО «ОДК-Стар» из одного из санкционных списков. Об этом сообщает «Ъ». При этом предприятие осталось в другом «черном» списке за связи с Ираном. Ранее стало известно, что АО оказалось там из-за связи в иранской Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, специализирующейся на авиастроении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «ОДК-Стар» — единственное в России предприятие, занимающееся разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационных и промышленных газотурбинных двигателей, а также занимается их послепродажным обслуживанием.