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обновлено 07:07

Пермский завод попал под санкции США из-за сотрудничества с Ираном

Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских промышленных предприятий и фзических лиц из Турции, Китая и Ирана. В санкционный список попал пермский производитель систем автоматики - АО «ОДК-Стар», следует из сообщения пресс-службы министерства, власти США связывают с иранской Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, специализирующейся на авиастроении.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Продолжающееся со стороны Ирана преднамеренное распространение своих БПЛА позволяет России, ее доверенным лицам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим субъектам подрывать глобальную стабильность»,— заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон

АО «ОДК-СТАР» - единственное в России предприятие, занимающееся разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационных и промышленных газотурбинных двигателей, а также занимается их послепродажным обслуживанием.

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