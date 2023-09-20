Пермский завод попал под санкции США из-за сотрудничества с Ираном

Минфин США ввел санкции в отношении ряда российских промышленных предприятий и фзических лиц из Турции, Китая и Ирана. В санкционный список попал пермский производитель систем автоматики - АО «ОДК-Стар», следует из сообщения пресс-службы министерства, власти США связывают с иранской Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, специализирующейся на авиастроении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Продолжающееся со стороны Ирана преднамеренное распространение своих БПЛА позволяет России, ее доверенным лицам на Ближнем Востоке и другим дестабилизирующим субъектам подрывать глобальную стабильность»,— заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон

АО «ОДК-СТАР» - единственное в России предприятие, занимающееся разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационных и промышленных газотурбинных двигателей, а также занимается их послепродажным обслуживанием.