Пермского студента включили в список террористов

Студент третьего курса Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилл Замалеев сегодня включен в в список террористов и экстремистов. Внимание на этот факт первым обратил портал Properm.Ru.

На прошлой неделе 18-летний студент был б арестован до 13 ноября. По данным ФСБ, в августе 2023 года студент согласился на предложение совершить акцию, направленную против спецоперации— поджечь и взорвать помещения военкомата Индустриального и Дзержинского районов Перми. 12 сентября полицейские задержали Замалеева, а УФСБ возбудило уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Господину Замалееву грозит до 10 лет лишения свободы.